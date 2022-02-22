Artukbey Kahve'nin gücü pandemi ve döviz kurlarını ezdi geçti - Haberler
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Artukbey Kahve'nin gücü pandemi ve döviz kurlarını ezdi geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Artukbey Kahve'nin gücü pandemi ve döviz kurlarını ezdi geçti

Artukbey Kahve, pandemi sürecinde 3 fabrika, yurtiçinde 80 ve yurtdışında 10 şube olmak üzere toplamda 90 şubesi ile krizi ezdi geçti.

MARDİN (İHA) - Artukbey Kahve, pandemi sürecinde 3 fabrika, yurtiçinde 80 ve yurtdışında 10 şube olmak üzere toplamda 90 şubesi ile krizi ezdi geçti.

Mardin'de yolculuğuna başlayan Artukbey Kahve, hızla büyüyerek sadece Türkiye'nin değil, dünya markası olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklara rağmen şube kapatmak yerine zincirine her gün bir yenisini daha ekledi. Artıkbey Kahve, şu dönemlerde ise şubelerine arttırmaya ve üretimlerine hızla devam ediyor. Artukbey Kahve, 3 fabrika, yurtiçinde 80 ve yurtdışında 10 şube olmak üzere toplamda 90 şubesi ile krizi ezdi geçti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fabrika, Pandemi, Türkiye, Mardin, Ekonomi, Haberler

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