Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı
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Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı

23.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:06
Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı

Artukbey Kahve şubelerine bir yenisini Derik ilçesinde ekledi.

Artukbey Kahve şubelerine bir yenisini Derik ilçesinde ekledi.

Artukbey Kahve onlarca şubesine bir yenisini ekleyerek Mardin'in Derik ilçesinde açılış yaptı. Derik ilçesinin tadı ve kokusu olmaya geldiklerini belirten Artukbey Kahve'nin sahibi iş adamı Tacettin Yertüm, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Artukbey'i taşımadığımız yer, tanıştırmadığımız hiç kimse kalmayacak" dedi. - MARDİN

Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı
Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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