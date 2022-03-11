Artukbey Kahve, İzmir Fuarı'nda kahvesini tanıttı - Haberler

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Artukbey Kahve, İzmir Fuarı'nda kahvesini tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Artukbey Kahve, İzmir Fuarı'nda kahvesini tanıttı

İzmir'in ev sahipliği yaptığı Mardin Tanıtım Günleri Fuarı'na katılan Artukbey Kahve, kendi ürettiği kahvesini tanıttı.

MARDİN (İHA) - İzmir'in ev sahipliği yaptığı Mardin Tanıtım Günleri Fuarı'na katılan Artukbey Kahve, kendi ürettiği kahvesini tanıttı.

Mardin'den yola çıkarak bir marka trendi haline gelen Artukbey Kahve, yurt içi ve yurt dışında şubelerini arttırarak gelişip büyümeye devam ediyor. İzmir'de gerçekleştirilen ve 4 gün süren Mardin Tanıtım Günleri Fuarı'na katılan Artukbey Kahve, kendi üretimleri olan Türk kahvesi ve Mardin'e has olan dibek kahvesini tanıttı. Fuar ziyaretçilerine ikram edilen kahvenin, çok beğenilerek alıcısını bulduğu belirtildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mardin, İzmir, Ekonomi, Haberler

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