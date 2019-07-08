Artukbey Kahve Afrika Kupası'na sponsor oldu

Kurulduğu günden bu yana çıtasını hızla yükselten Artukbey Kahve bu yıl 32. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın düdük sponsoru oldu.

Ev sahipliğini Mısır'ın yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda bu yıl maç düdüğü Artukbey Kahve'nin sponsorluğunda çalacak.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren firma Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açtığı şubelerle de dikkat çekiyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA