ArtTech Vakfının 2021 yılı forumu Türkiye'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - İsviçre merkezli ArtTech Vakfının 2021 yılı forumu, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi.

Uluslararası araştırmacı, mühendis ve bilim insanlarının yanı sıra kültür sanat ve ekonomi dünyasından isimleri, düzenlediği seminer ve yuvarlak masa tartışmalarında bir araya getiren vakfın forumu, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapıldı.

Hem fiziki hem de çevrimi içi katılımla İngilizce olarak gerçekleştirilen "ArtTech Forum 2021"in açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, böylesine önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Teknoloji ve sanatın dünyayı yeniden şekillendiren, yeni ve heyecan verici ufuklar açan ve zihinleri yönlendiren iki önemli güç olduğunu belirten Prof. Dr. Leblebici, şunları kaydetti:

"Sanat ve teknoloji bir araya gelerek kültürel mirasın ve yeryüzünün zenginliğinin korunmasına yardımcı olur. ArtTech Forum 2021 de sanat ve teknolojinin gücünü buluşturacak. Bu etkinlikte yapılacak panellerde kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni teknoloji modellerinden gösteri sanatlarındaki yeni yapılara kadar birçok önemli konu ele alınacak."

Türkiye'nin tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığına ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna işaret eden Prof. Dr. Leblebici, "Sabancı Üniversitesi olarak ülkemizde kültürel miras ve sanat konusunda farkındalık ortaya koymak için çalışıyoruz. Sanatın gelişmesine ve korunmasına yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

Rektör Leblebici, Sabancı Üniversitesi olarak sanata ve teknolojiye her zaman büyük önem verdiklerini belirterek, üniversite ve müze bünyesinde yaptıkları yenilikçi çalışmaları ve dijital müze projesini anlattı.

"Teknoloji bize sanatla ilgili yeni deneyimler sunabilir"

ArtTech Vakfı Başkanı Patrick Aebischer de geçen yıl tamamen çevrim içi yapılan forum için bu sene hibrit bir yöntem denediklerini belirterek, "Umarım katılımcılar Sakıp Sabancı Müzesi'ni beğenmiştir. Ayrıca 500'e yakın kişi de forumu çevrim içi takip ediyor." dedi.

İnsanları kültür ve sanatla buluşturmada teknolojinin giderek daha önemli bir rol üstlenmeye başladığını dile getiren Aebischer, "Teknoloji aynı zamanda bize sanatla ilgili yeni deneyimler de sunabilir. Sanatı mümkün olduğunca daha fazla kişiye açmak için imkan sunmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Roland Brun da Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini ve yatırımların da her geçen yıl arttığını söyledi.

Brun, pandemi şartlarına ve diğer olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyük sermayeli şirketler çıkarmayı başardığını ifade etti.

Ardından yazar Metin Arditi, "Kültürü girişimcilikle karıştırmak neden yüksek oktanlı bir yakıt oluşturur?" başlıklı konuşma yaptı.

Arditi, kültür ve yatırımcı ilişkisine değinerek, "Kültür bilgi değildir, gerçeklerle değil duygularla ve duyguları paylaşmakla ilgilidir. Kültür, bir enstrümanın nasıl çalınacağını, bir romanın nasıl yazılacağını bilmek değil, bir başyapıtı dinlemek ve sunduğu duygularla zenginleşmektir. Okuduğunuz romanlardaki karakterlerin acılarını ve zevklerini paylaşmak ve onların hayatlarını yaşamaktır." ifadesini kullandı.

Kültürün en önemli özelliğinin alçakgönüllülük duygusu sağlaması olduğunu vurgulayan Arditi, "Bu neden bu kadar önemli? Çünkü başarı kibri doğurur ve kibir başarısızlık getirir. Şimdiye kadar çok başarılı olduğu için rekabeti öngöremez insan." dedi.

Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hibrit bir organizasyonla gerçekleştirilen forum programında, "Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerde Trendler ve Yatırım" paneli ile Türkiye ve bölge odaklı "Mirasın Korunması ve Teknolojileri" paneli de yer alıyor.

Oturumlarda dijital sanat, NFT teknolojisi, kültürel miras, sanat-teknoloji ilişkisi ve sanat piyasasına yön veren oluşumlar da ele alınıyor. Forum kapsamında uluslararası bir jüri tarafından seçilen 8 yenilikçi girişimden birine "5. ArtTech Ödülü" veriliyor.

2017'den bu yana "Sanatta teknolojik yenilik nereye gidiyor?", "Kültür kurumları teknolojiden en iyi şekilde yararlanıyor mu?", "Start-up'lar kültürel ve sanatsal miras projelerine nasıl yatırım yapıyor?" gibi sorulara yanıt arayan ArtTech Vakfı, gelecek vadeden girişimcilerle yenilikçi çözümleri araştırmak, test etmek, yeni sorular keşfetmek amacıyla bir ekosistem oluşturuyor.