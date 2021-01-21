Artstone, geliştirdiği duvar paneliyle Duvar Kategori Ödülü'nün sahibi oldu

Yapı sektörünün 'prestij ödülü' olarak da anılan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nde, geliştirdiği duvar paneli C-Wall ExPro ile Artstone, Duvar Kategori Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de yapı sektörünün en prestijli ödülleri arasında sayılan ve bu yıl 26'ncısı düzenlenen Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri sahiplerini buldu. 'Yapıda İnovatif Ürün', 'Fikir' ve 'Pazarlama' olmak üzere 3 ana kategorinin yer aldığı ödül töreni, pandemi koşulları nedeniyle online olarak düzenlendi. Törende Artstone Panel Sistemleri, geliştirdiği duvar paneli C-Wall ExPro ile Duvar Kategori Ödülü'nün sahibi oldu.

KENDİNE ÖZGÜ LAMİNASYON TEKNİĞİ GELİŞTİRDİ

İnovatif ve sürdürülebilir ürünler geliştirme noktasında 15 yıllık tecrübesi ve 10 binden fazla projesi olan Artstone Panel Sistemleri'nden yapılan açıklamaya göre şirket, C-Wall ExPro Çimento Esaslı Beton Paneli'ni dünyada bir ilki gerçekleştirerek kendine özgü geliştirdiği laminasyon tekniği ile üretti. Bu sayede panelin yapıştırma ve mekanik montaj tekniği ile, kolaylıkla ve kısa sürede uygulanabilmesini sağladı. Panel ile beton yüzeyin en özgün halinin yapılara çok daha pratik, hafif ve etkili bir biçimde taşınması amaçlanıyor.

"ELDE EDİLMESİ ZOR DOKULARI PRATİK OLARAK SUNMAK TEMEL AMACIMIZ"

Bu denli prestijli bir ödülün sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Artstone Panel Sistemleri Genel Müdürü Bilal Emre Türkgeldi, "Artstone olarak üretim süreçlerimizin %90'lık kısmını teknoloji, yüzde 10'luk kısmını ise el işçiliği ile gerçekleştiriyoruz. Doğalıyla elde edilmesi zor olan dokuları pratik olarak sunmak temel amacımız. Son olarak geliştirdiğimiz ve çok kıymetli bir ödüle layık görüldüğümüz yenilikçi ürünümüz C-Wall ExPro Çimento Esaslı Beton Paneli ile de bir ilki gerçekleştirdik. Betonun en doğal halinin içeriğinde kullanıldığı çimento esaslı duvar paneli olarak kullanıcılara sunduk. Yüzde 100 doğal görünümü ile brüt beton dokusunu en saf haliyle yaşam alanlarına taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı