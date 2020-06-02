ARTSO Meclis Başkanı Yıldırım'a ziyaret
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ARTSO Meclis Başkanı Yıldırım'a ziyaret

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı (ARTSO) İrfan Yıldırım, Trabzon Artvinliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Külekçi'yi makamında kabul etti.

ARTSO Meclis Başkanı Yıldırım'a ziyaret
02.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:44

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı (ARTSO) İrfan Yıldırım, Trabzon Artvinliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Külekçi'yi makamında kabul etti.

Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalbi Artvin için atan dernek ve sivil toplum kuruluşlarına her konuda destek olacaklarını söyledi.

Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi ise derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Artvin TSO'nun çalışmalarını yakinen takip ediyor ve çok başarılı buluyoruz. Bir kentin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması ticaret ve sanayileşmeyle olur. Bu noktada Artvin TSO'nun birçok projeyi hayata geçirdiğini biliyoruz." dedi.

Artvin'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle adeta bir yeryüzü cennetini andırdığını belirten Külekçi, "Artvin TSO'nun turizm kenti Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi adına değerli projeleri ve çalışmalarını takdirle karşılıyor ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ziyaret sonunda Yıldırım, Külekçi'ye, kenti tanıtan fotoğrafların bulunduğu plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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