Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya Şampiyonası
Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 2019 FINA Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 2019 FINA Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Gwangju kentindeki şampiyona 12-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milliler, solo, düet ve karışık düet kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.
Güney Kore'ye giden Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan milli sporcular şöyle:
Defne Bakırcı, Mısra Gündeş, Rümeysa Sude Ünal ve Gökçe Akgün
Kaynak: AA
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