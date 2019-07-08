Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya Şampiyonası

Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 2019 FINA Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Gwangju kentindeki şampiyona 12-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milliler, solo, düet ve karışık düet kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.

Güney Kore'ye giden Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan milli sporcular şöyle:

Defne Bakırcı, Mısra Gündeş, Rümeysa Sude Ünal ve Gökçe Akgün

Kaynak: AA