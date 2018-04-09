Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF) Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Okullararası Türkiye Birinciliği Şampiyonası sona erdi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Nisan tarihleri arasından kentte gerçekleşen organizasyona, 100 okul takımı yaklaşık 400 sporcuyla katıldı.

Mersin Cimnastik Salonunda gerçekleşen müsabakalar sonucu minik kızlarda Mersin'den Aydınlıkevler İlkokulu, minik erkelerde ise Konya'dan Abidin Saniye Erçel İlkokulu birinci oldu.

Küçük erkekler kategorisinde Aksaray Halk Eğitim Merkezinin birincilik elde ettiği şampiyonada, küçük kızlarda da İstanbul'dan Özel Alev Ortaokulu ilk sırada yer aldı.

Şampiyonada İzmir'den Şehit Erkan Er Ortaokulu yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde iki birincilik elde etti.

Şampiyonayı genç kızlarda İzmir Bayraklı Özel Öbek Boğaziçi Anadolu Lisesi, genç erkeklerde ise Bolu Spor Lisesi birincilikle tamamladı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgesi takdim edildi.