Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
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Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Spor

- Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupasında, 23 ülkeden 93 sporcu mücadele edecek Artistik Cimnastik Milli Takımı, 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik...

- Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupasında, 23 ülkeden 93 sporcu mücadele edecek

MERSİN - Artistik Cimnastik Milli Takımı, 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi kentte kampa girdi. 3 gün sürecek dünya kupasında, 23 ülkeden 93 sporcu mücadele edecek.

Mersin 4. kez Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 23 ülkeden 30'u kadın 93 sporcu mücadele edecek. Şampiyona öncesi Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi. Milliler hocalarının eşliğinde Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda ilk idmanını yaparken, şampiyonada dereceler elde etmek istiyor.

"Güzel işler başarıyoruz"

Çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Takım Antrenörü Taner Köse, kampa bugün başladıklarını söyledi. Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'ndan geldiklerini belirten Köse, "Oradan güzel bir başarıyla döndük. Sercan paralel aletinde birinci oldu. Gayet güzel bir başarıydı. Aynısını burada da devam ettirmek istiyor. Güzel bir ivme yakaladık. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen'in önderliğinde çok güzel işler başarıyoruz. Bunu olimpiyatta da ispat ettik. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Çok güzel bir yarışma olacak. Takımımız, olimpiyatların ardından dinlenmeye geçti. Genç sporcularımızla burada başarı göstermeye çalışacağız. Tabi onların da abileri gibi başarılar elde edip, madalya almalarını istiyoruz. Öncelikle final yapıp daha sonra madalyalarımızı federasyonumuza kazandırmak istiyoruz" dedi.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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