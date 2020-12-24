Artistik Cimnastik Milli Takımı ilk ziyaretini Ege'ye yaptı

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında aldığı altın madalya ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Artistik Cimnastik Milli Takımı, ilk ziyaretini mezun oldukları Ege Üniversitesine gerçekleştirdi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında aldığı altın madalya ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Artistik Cimnastik Milli Takımı, ilk ziyaretini mezun oldukları Ege Üniversitesine gerçekleştirdi. Ziyarete; İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer, Antrenör Yılmaz Gültekin, Artistik Cimnastik Milli Takım sporcuları İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Budak, "34. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında Türkiye, tarihte bir ilki gerçekleştirerek takım olarak birinci oldu. Şampiyon takımda yer alan sporcularımızın Ege Üniversitesi mezunu olması bizler için gurur kaynağı. Alınan ödüller, sporcularımıza destek verecek projelere ev sahipliği yapmamızın ve bilime, spora verdiğimiz önemin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Sporcularımızın, bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmaları göğsümüzü kabarttı. Hem sporcularımızı hem de antrenörümüzü canı yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Takım Antrenörü Yılmaz Gültekin, Ege Üniversitesi'nin bilimle yoğurduğu sporcuların daha çok başarı getireceğini ifade ederek, "Takımımızın aldığı derecenin dışında İbrahim Çolak halka aletinde birinci olarak altın madalya, Ferhat Arıcan ise paralel barda altın ve kulplu beygirde sergilediği performansla bronz madalya kazandı. Sporcularımızın hedefi Japonya'da yapılacak olimpiyatlarda başarılar elde etmek. Bundan sonraki süreçte, önce Nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonasında sonrasında ise olimpiyatlarda ülkemizin adını gururla söyletmek istiyoruz. Hem sporcuların hem antrenörün hem de asbaşkanın Ege Üniversitesi mezunu olması bize üniversitemizin spora verdiği önemi gösteriyor. Bilimle sporu birleştiren Ege Üniversitesi'nin daha başarılı sporcular yetiştireceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı