Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin gelecekten umutlu Açıklaması

08.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:12

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, son dönemdeki madalyaların alttan gelen gençlere çok iyi bir model olduğunu belirterek, "10 yıl önce dünya şampiyonunun, dünya ikincisinin Türkiye'den çıkacağına ihtimal verilmezdi. Bizim sporcularımız bunu gerçekleştirdi." dedi.

Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk cimnastiği açısından 2019'un çok güzel geçtiğini, Dünya Şampiyonası'nda kazanılan 2 madalyanın yanı sıra 4 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almasının önemli olduğunu vurguladı.

2019'da elde edilen bu başarıların 5-6 yıl önce altyapıda yapılan ciddi revizyona dayandığını kaydeden Göktekin, bu süreçte cimnastikte ekol ülkelerin çalışmalarından faydalandıklarını dile getirdi.

Hedefledikleri olimpiyat kotasının iki madalya ile gelmesinin gurur verici olduğunu aktaran Göktekin, "İbrahim Çolak dünya şampiyonu, Ahmet Önder dünya ikincisi oldu. Ferhat Arıcan ve Nazlı (Savranbaşı) kızımız da kota aldı. 4 sporcumuz da İzmir'den, çok gurur duyuyoruz. Yüzde yüz Türk sporcular, antrenörleri de öyle. Dünya, Türk cimnastiğinin geldiği noktaya şaşırıyor. Bizim kamp yapmaya gittiğimiz ülkeler şimdi bizden kamp talebinde bulunuyor." diye konuştu.

"Madalyalar alttan gelen gençlere çok iyi model oldu"

Tokyo'ya ekstra bir motivasyonla gideceklerini vurgulayan Göktekin, sporcularının olimpiyatta Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Göktekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk cimnastiğindeki başarılar devam edecek. Son dönemdeki madalyalar alttan gelen gençlere çok iyi model oldu. Evet, 'istenildiğinde yapılabiliyormuş'u gösterdik. 10 yıl önce dünya şampiyonunun, dünya ikincisinin Türkiye'den çıkacağına ihtimal verilmezdi. Bizim sporcularımız bunu gerçekleştirdi. Bu çok iyi bir model, örnek bir model oldu. Yapılabilirliği gördükten sonra neden biz yapamayız, İbrahim yaparsa, Ahmet yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Cimnastik yapan sayısının arttığı gibi cimnastiği neden ve ne amaçla yapmak gerektiğini hem antrenör hem yönetim hem sporcu daha iyi kavramaya başladı."

Kaynak: AA