Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımında hedef ilk 3 içinde yer almak

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, 17 Aralık'ta başlıyor. Ülkeler son hazırlıklarını Mersin'de sürdürürken, Milli Takımda antrenmanlarda umut veriyor. Büyükler ve gençlerde 5'er sporcu ile yarışacak olan Milliler, özellikle büyüklerde takım halinde ilk 3'e girip, madalya almak istiyor.

Mersin'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi takımlar, son hazırlıklarını yapıyor. Mersin Cimnastik Spor Salonu'nda 16 ülkeden gelen 88 sporcu çalışmalarını sürdürürken, Türk Milli Takımı da umut veriyor. Kamptan direk Mersin'e gelen Milliler, şampiyonada takım halinde ilk 3 içinde yer almak istiyor. Büyüklerde millileri Göksu Üçtaş ŞANLI, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirici ve Ece Yağmur Yavuz, genç kadınlar ise Beyza Türkmen, Çağla Altundemir, Doğa Ketenci, Ekin Ülvan ile İclal Özbay temsil edecek.

Özgür Gümüş: "Hedef ilk 3 içinde yer almak"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Antrenör Özgür Gümüş, Avrupa Şampiyonasının ilk defa Türkiye'de olduğunu söyledi. Bu yüzden çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Gümüş, "Çok mutluyuz. 2 haftadır kamptaydık. Buraya Bolu'dan geldik. İnşallah istediğimiz sonuçları almak için buraya geldik. Buraya hedefsiz gelmedik. Mutlaka hedeflerimiz var. İlk önce final hedefliyoruz, ondan sonra inşallah istediğimiz madalya ve madalyaları almak istiyoruz. Takım halinde ilk 3 de yer almak istiyoruz. İnşallah ilk yarışmadaki sonuçlara göre tekrar bir değerlendirme yapıp, takım finalleri olacak. Takım finallerinde de stratejik bir yarışma olacak. Orada da iyi yarışıp, ilk 3'de olmak arzumuz" dedi.

Dilara Yurtdaş: "Takım olarak final yapmak istiyoruz"

Sporcu Dilara Yurtdaş ise büyüklerde ilk senesi olduğunu dile getirdi. Hazırlık süreçlerinin çok iyi geçtiğinin altını çizen Yurtdaş, "Çok heyecanlıyız. Ülkemizde bu yarışmanın yapılmasından gurur duyuyoruz. Takım olarak final yapmak istiyoruz. Bireysel olarak da aletlerde final yapıp, madalya için savaşacağım. Şansımız tabiki de var. Bunun için savaşacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ