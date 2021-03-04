Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 25-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kadrosunda yer alan 7 sporcu ve 4 antrenör, 9-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kamp programı ile şampiyonaya hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er