Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Bolu'da kampa girecek
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Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

04.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:04
Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 25-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 25-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kadrosunda yer alan 7 sporcu ve 4 antrenör, 9-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kamp programı ile şampiyonaya hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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