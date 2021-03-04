Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Bolu'da kampa girecek
04.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:04
Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 25-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.
Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 25-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kadrosunda yer alan 7 sporcu ve 4 antrenör, 9-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kamp programı ile şampiyonaya hazırlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er