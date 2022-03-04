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Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

Okullar Arası Artistik Cimnastik Minik (A)-Küçük-Yıldız İl Birinciliği Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Okullar Arası Artistik Cimnastik Minik (A)-Küçük-Yıldız İl Birinciliği Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Seyir keyfi yüksek olan müsabakalar Cimnastik Antrenörü Gökben Ermiş nezaretinde çalışmalarını sürdüren minik sporcuların gösterileriyle başladı. Dereceye giren sporcular 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Manisa'da yapılacak olan Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakaları yakından takip eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Salonumuzda minik sporcularımızı görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ailelerimize de spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Cimnastik, Türkiye, okullar, Spor, Haberler

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