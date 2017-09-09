Artistik Cimnastik: Fıg Dünya Challenge Kupası

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.



Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci günü finallerinde, iki milli sporcu madalyaya ulaştı.



İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazanırken, Ahmet Önder ise yer aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.