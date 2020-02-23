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Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporculardan Ümit Şamiloğlu 4'üncü, Hamza Şamil Yılmaz ve Sercan Demir ise 8'inci oldu.

23.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:48
Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporculardan 4'üncü, Hamza Şamil Yılmaz ve Sercan Demir ise 8'inci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen kupa sona erdi.

Kupada barfikste Ümit Şamiloğlu 4'üncü, halka aletinde Hamza Şamil Yılmaz ve paralelde Sercan Demir ise 8'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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