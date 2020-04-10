Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda nihai sonuç açıklandı Uluslararası Cimnastik Federasyonu, korona virüs nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu, korona virüs nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi. Bu sonuçla Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Azerbaycan'da 12-15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olarak geçerli olmasına karar verdi. Bu sonuçlara göre, milli cimnastikçiler Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya kazandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Türkiye Cimnastik Federasyonu, "Sporcularımızı ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA