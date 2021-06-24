Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da devam eden organizasyonda atlama masasında Adem Asil, 14.116 puanla finale kalırken Ahmet Önder de 13.633 puanla yedek finalist oldu.

Paralel bar elemesini Ferhat Arıcan 15.200, Ahmet Önder 14.766 puan alarak ilk iki sırada tamamladı.

Barfikste Ahmet Önder 13.933 puanla finale yükselirken Adem Asil, 10.666 puanla yedek finalist oldu.

Dün yapılan elemelerde yerde Adem Asil ve Ahmet Önder, kulplu beygirde Ferhat Arıcan, halkada İbrahim Çolak ve Ahmet Önder finale kalmayı başarmıştı.

Dünya Kupası'nda alet finalleri yarın ve cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 19:01:16. #1.14#

title