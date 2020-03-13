Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finalde Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kupada elemeler sona erdi.

Barfikste Ümit Şamiloğlu, yer ve atlamada Abdelrahman Magdy Elgamal, paralelde Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale kaldı.

Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA