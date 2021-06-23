Artistik Cimnastik Dünya Kupası Katar'da başladı
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası Katar'da başladı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası Katar'da başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular organizasyonun ilk gününde 5 final hakkı elde etti.

Yerde Adem Asil 14.133 ve Ahmet Önder 13.833 puanla, kulplu beygirde Ferhat Arıcan 13.933 puanla, halkada ise İbrahim Çolak 14.833, puanla Ahmet Önder 14.100 puanla finalde yarışmaya hak kazandı.

Dünya Kupası yarın atlama masası, paralel bar ve halka aleti elemeleriyle devam edecek. Cuma ve cumartesi günleri ise alet finalleri yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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