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Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finallerin ilk günü tamamlandı.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finallerin ilk günü tamamlandı.

Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da devam eden organizasyonda yer finalinde yarışan milli sporcu Adem Asil, 14.466 puanla dördüncü olurken Ahmet Önder 13.933 puanla altıncılığı elde etti.

Halka finalinde İbrahim Çolak, 14.766 puanla dördüncü, Ahmet Önder ise 14.200 puan ile sekizinci sırada yer aldı.

Kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 13.100 puanla finali yedinci sırada tamamladı.

Dünya Kupası'nda yarın atlama masasında Adem Asil, paralel barda Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, barfikste ise Adem Asil finalde yarışacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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