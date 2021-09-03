Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki final

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki final
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda (World Challenge Cup) iki milli sporcu, finalde yarışmaya hak kazandı.

Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda (World Challenge Cup) iki milli sporcu, finalde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Koper'de gerçekleştirilen organizasyonda elemeler sona erdi.

Milli sporculardan Mustafa Arca, halka aletinde aldığı 14.050 puanla yarın yapılacak finalde yarışma hakkı elde etti.

Sercan Demir de paralel bar aletinde 14.100 puan alarak 5 Eylül Pazar günü yapılacak finale kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki final - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:56:35. #1.14#

title