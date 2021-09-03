Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki final
Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda (World Challenge Cup) iki milli sporcu, finalde yarışmaya hak kazandı.
Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda (World Challenge Cup) iki milli sporcu, finalde yarışmaya hak kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Koper'de gerçekleştirilen organizasyonda elemeler sona erdi.
Milli sporculardan Mustafa Arca, halka aletinde aldığı 14.050 puanla yarın yapılacak finalde yarışma hakkı elde etti.
Sercan Demir de paralel bar aletinde 14.100 puan alarak 5 Eylül Pazar günü yapılacak finale kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar