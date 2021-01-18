Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi Bolu ve İstanbul'da düzenlenecek
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Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi Bolu ve İstanbul'da düzenlenecek

18.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:29
Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi Bolu ve İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi'nin Bolu ve İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi'nin Bolu ve İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek eğitimlere, artistik cimnastik denklik başvurusu onaylanan, üniversitelerin spor bilimleri bölümlerinden son 4 yıl içinde mezun olan ve branş temel eğitim sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecek.

Eğitime başvurular, e-devlet sistemi üzerinden 25 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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