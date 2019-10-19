Artistik buz pateninde 2 madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti.

19.10.2019 11:24
Artistik buz pateninde 2 madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç erkeklerde Başar Oktar, 181,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Burak Demirboğa, 205,52 puanla bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i unutmadı ve ödül törenlerinde asker selamı verdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.