Artistik buz pateninde 2 madalya

19.10.2019 11:24

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç erkeklerde Başar Oktar, 181,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Burak Demirboğa, 205,52 puanla bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i unutmadı ve ödül törenlerinde asker selamı verdi.

Kaynak: AA