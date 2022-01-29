Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, İzmir'de devam ediyor - Haberler Spor
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Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, İzmir'de devam ediyor

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, İzmir'de devam ediyor

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'nda dün D2 ve D1 kategorilerindeki mücadelelerle başlayan organizasyonda bugün C1 ve C2'de dereceye girenler belli oldu.

Toplam 59 sporcunun yer aldığı bugünkü mücadelelerde ilk 3'te yer alanlar şöyle:

C1 Kızlar: 1. Ana Teodora Zarojanu, 2. Elif Öykü Satı, 3. İpek Kara

C1 Erkekler: 1. Mustafa Emir Çobanel, 2. Ata Ertuvgan, 3. Uras Baytar

C2 Kızlar: 1. İdil Rubab Bilen, 2. Alisa Sirer, 3. Ekin Mavi Ay

C2 Erkekler: 1. Mehmet Kağan Özer, 2. Tiber Sirer, 3. Yağız Cemal Yaşar

AA / Ali Korkmaz - Spor

Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye, Spor, Haber

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