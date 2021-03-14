Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi
Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.
Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda toplam 37 kulüpten 138 sporcunun katıldığı organizasyonda, dünkü C ve D kategorilerinin ardından sporcular bugün A ile B kategorilerinde performanslarını sergiledi.
Şampiyonada iki günün ardından kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
A Kızlar: 1. Fatma İnci İnanç, 2. Darya Dalgıç, 3. Nehir Alan.
A Erkekler: 1. Batu Tasasız, 2. Aykut Eren Dinç, 3. Alper Cenk Öztürk.
B Kızlar: 1. Ceren Behiye Okur, 2. Duru Çimen, 3. Tuvana Çağla İğdi.
B Erkekler: 1. Mehmet Uraz Ertaş, 2. Ata Timur Akbulut.
C1 Kızlar: 1. Ezgi Özer, 2. Tuana Akın, 3. Ada Era Sert.
C1 Erkekler: 1. Muhammed Ali Bozkurt, 2. Rüzgar Bostancı, 3. Kuzey Bostancı.
C2 Kızlar: 1. Leyla Çetin, 2. Derin Ergün, 3. Bella Aydın.
C2 Erkekler: 1. Atlas Baydurak, 2. Batı Güdül, 3. Ata Ertuvgan.
D1 Kızlar: 1. Doğa Güner, 2. Elif Aylin Çetin, 3. Tuana Koptekin.
D1 Erkekler: 1. Tiber Sirer, 2. Kaan Şanal, 3. Yağız Cemal Yaşar.
D2 Kızlar: 1. Günizi Güneş, 2. İnci Şengün, 3. Leyla Gülfem Okur.
D2 Erkekler: 1. Doruk Ege Kömürlü, 2. Sarp Berk Ergün, 3. Gökhan Alp Bilen.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz