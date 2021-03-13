Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

13.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:36
Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda toplam 37 kulüpten 138 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular ilk gün C ve D kategorilerinde mücadele ediyor.

Organizasyonda katılımcılar yarın A ve B kategorilerinde performanslarını sergileyecek.

Etkinliğin ilk gününde şimdiye kadar gerçekleşen mücadelelerde D2 kızlarda ilk sırayı Günizi Güneş alırken, İnci Şengün ikinci ve Leyla Gülfem Okur da üçüncülüğü elde etti. D2 erkeklerde ise ilk 3 sıra Doruk Ege Kömürlü, Sarp Berk Ergün ve Gökhan Alp Bilen'den oluştu.

D1 kızlarda Doğa Güner, Elif Aylin Çetin ve Tuana Koptekin, erkeklerde ise Tiber Sirer, Kaan Şanal ve Yağız Cemal Yaşar ilk 3 sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Nükhet Duru Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:37:06. #1.14#
title