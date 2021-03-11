Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'de yapılacak
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Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'de yapılacak

11.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:04
Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'de yapılacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Toplam 37 kulüpten 138 sporcunun katılacağı organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek.

Yarın antrenmanların yapılacağı şampiyonada sporcular, 13 Mart Cumartesi günü C ve D kategorilerinde, 14 Mart Pazar günü ise A ve B kategorilerinde performanslarını sergileyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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