Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı
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Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı

Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası Bursa'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası Bursa'da başladı.

Federasyonun 2020-2021 faaliyet programında yer alan ve Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kupaya Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'dan 143 sporcu katıldı.

Katılımcılar D2, D1, C2, C1, B, A bay-bayan kategorilerinde yarışıyor.

Federasyon Kupası, yarınki programla sona erecek ve derece elde edenler ödüllerini alacak.

Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı
Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı
Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı
Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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