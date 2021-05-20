Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası Bursa'da düzenlenecek
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan, 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyon, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yarışmaya, artistik buz pateni veya senkronize buz pateni branşında yeni sezon lisansına sahip sporcular katılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er