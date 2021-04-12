Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
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Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 16-18 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 16-18 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son zamanlarda ülkemizdeki artışı nedeniyle, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan yarışmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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