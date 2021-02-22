Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi

22.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:19
Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nda 3 gün süren şampiyonada 6 farklı kategoride 31 kulüpten toplam 133 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 6-9 ile 8-11 yaş grubundaki sporcular performanslarını sergiledi.

Şampiyonada Günizi Güneş, Doruk Ege Kömürlü, Doğa Güner, Kaan Şanal, Leyla Çetin, Ateş Ahıskal, Tuana Akın, Muhammed Ali Bozkurt, Ceren Behiye Okur, Ata Timur Akbulut, Derya Dalgıç ve Batu Tasasız kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcular oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını taktim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Umut Bulut Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:19:14. #1.14#
title