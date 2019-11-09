Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

09.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:02
Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Ümitler Şampiyonası, 'de başladı.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada , İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 31 kulüpten 6 kategoride toplamda 133 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda, yarın saat 09.05'te Atatürk'ü anma programının ardından B kategorisi (serbest program) ve A kategorisi (serbest program) sporcuları performans sergileyecek. Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Kaynak: AA
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