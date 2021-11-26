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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başladı

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başladı

Üç gün sürecek Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Üç gün sürecek Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda resmi antrenman programıyla başlayan şampiyonada, Türkiye'de artistik buz pateninde en iyi 67 kadın ve erkek sporcu mücadele edecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, Samsun'un Türkiye'nin en uzun buz pateni spor salonuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonada Türkiye derecesi yapan sporcular, ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek. Çok heyecanlı olacak yarışmalara Samsunluları davet ediyorum." dedi.

Şampiyona pazar günü sona erecek.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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