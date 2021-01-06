Artistik Buz Pateni Test Yarışması İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
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Artistik Buz Pateni Test Yarışması İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek

06.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:29
Artistik Buz Pateni Test Yarışması İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Test Yarışması'nın, 16-17 Ocak tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Test Yarışması'nın, 16-17 Ocak tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan yarışmaların, İstanbul Silivrikapı Buz Pisti ve Ankara Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Yarışmaya katılacak kulüp ve sporcuların 12 Ocak Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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