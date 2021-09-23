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Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması

Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması, Almanya'da sürüyor.

Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması, Almanya'da sürüyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oberstdorf şehrinde düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Başar Oktar 74,77, Burak Demirboğa 73,56 puanla kısa program performanslarını tamamladı. Milli sporcu Sinem Pekder, kısa program performansını 40,01 puanla noktaladı.

Yarışmada yarın Erkekler Serbest Program Performansları TSİ 14: 30'da, Kadınlar Serbest Program Performansları ise 25 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.10'da başlayacak.

Buz Dansı çifti Berk Akalın ve Yuliia Zhata, ritim dans performanslarını yarın sergileyecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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