Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ljubljana kentinde devam eden yarışmaya katılan milli takım sporcularından Ceren Karaş 38,48 puan, Alp Eren Özkan ise 56,95 puanla kısa program performanslarını tamamladı.

Junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan yarın, junior kadınlar kategorisinde ise Ceren Karaş, 25 Eylül Cumartesi günü serbest program performanslarını sergileyecek.