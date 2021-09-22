Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Ljubljana'da gerçekleştirilen turnuvada, milli sporcular Ceren Karaş ve Alp Eren Özkan yarın kısa program performanslarını sergileyecek.

Turnuva, 25 Eylül Cumartesi günü sona erecek.