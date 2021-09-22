Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı

Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı.

Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Ljubljana'da gerçekleştirilen turnuvada, milli sporcular Ceren Karaş ve Alp Eren Özkan yarın kısa program performanslarını sergileyecek.

Turnuva, 25 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Rüya Tabirleri Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay
Magazin Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Alex Teixeira Hamit Altıntop Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Mehmet Nuri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:08:55. #1.12#