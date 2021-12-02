Artistik Buz Pateni Grand Prix Finali'ne Kovid-19 engeli

2021 Artistik Buz Pateni Grand Prix Finali, Japonya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Uluslararası Paten Birliğinden (ISU) yapılan açıklamada, 9-12 Aralık tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilmesi planlanan şampiyonanın, pandemi nedeniyle ülke genelinde devam eden seyahat kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle düzenlenemeyeceği belirtildi.

Buz pateninde olimpiyatlar öncesi en önemli organizasyonlar arasında yer alan Grand Prix Finali'nin, sezon bitmeden başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi için çalışmaların başlatıldığı, konu hakkında bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Japonya Buz Pateni Federasyonunun turnuvayı Osaka'da düzenlemek için son ana kadar ciddi çaba sarf ettiği vurgulanarak, yetkililere teşekkür edildi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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