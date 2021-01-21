Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
21.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:52
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 19-21 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 19-21 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümitköy Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan şampiyona için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemler alınacak.
Yarışmaya katılacak, yeni sezon lisansına sahip sporcular, federasyonun internet sitesine girerek 11 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er