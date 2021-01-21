Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 19-21 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümitköy Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan şampiyona için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemler alınacak.

Yarışmaya katılacak, yeni sezon lisansına sahip sporcular, federasyonun internet sitesine girerek 11 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er