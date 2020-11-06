Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi
06.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:16
Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi.
Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasında, 20-22 Kasım tarihlerinde, Samsun, İlkadım Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan şampiyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yeterli katılım sağlanamadığından ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er