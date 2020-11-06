Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi
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Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi

06.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:16
Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi

Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi.

Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası ertelendi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasında, 20-22 Kasım tarihlerinde, Samsun, İlkadım Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan şampiyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yeterli katılım sağlanamadığından ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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