Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek
20.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:46
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası'nın Samsun'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası'nın Samsun'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasında, şampiyona, 20-22 Kasım tarihlerinde, İlkadım Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Artistik veya senkronize buz pateni branşı lisansına sahip sporcuların katılabileceği yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında organize edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er