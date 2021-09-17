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Artistik Buz Pateni Büyükler Milli Takımı Samsun kampını tamamladı

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Artistik Buz Pateni Büyükler Milli Takımı Samsun kampını tamamladı

Artistik Buz Pateni Büyükler (Kız-Erkek) Milli Takımı Samsun kampını tamamladı.

Artistik Buz Pateni Büyükler (Kız-Erkek) Milli Takımı Samsun kampını tamamladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı Samsun'da 7 Eylül'de başladığı kamp çalışmasını bugün tamamladı. İlkadım Buz Sporları Salonu'nda 7 sporcu, 4 antrenör ile çalışan Artistik Buz Pateni Milli Takımı, 21-25 Eylül tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Artistik Buz Pateni Challenger Serisi Nebelhorn Trophy (S) Şampiyonası'ndan olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

Numanoğlu'na milli görev

21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Obersdorf şehrinde düzenlenecek olan Artistik Buz Pateni Challenger Serisi Nebelhorn Trophy (S) Şampiyonası'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Artistik Buz Pateni Milli Takımı Kafile Başkanı olarak Davut Numanoğlu görevlendirildi. Aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu olan Kafile Başkanı Numanoğlu, "Kafilemiz 2 haftalık milli takım hazırlık kampını İlkadım Buz Sporları Salonu'nda başarılı bir şekilde tamamladı. Milli Takım sporcuları ve antrenörleri ile birlikte Pekin Kış Olimpiyatları'na katılım için kota niteliğinde olan Challenger Nebelhorn Trophy Şampiyonası'na katılacağız. 4 sporcu ve 3 antrenörden oluşan Artistik Buz Pateni Büyükler (Kız-Erkek) Milli Takımımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek çaba göstereceklerdir. Samsun olarak son derece modern olimpik buz pateni tesisine sahibiz. Şehrimizden milli takımlarda yarışacak sporcular çıkarmayı hedefliyoruz. Milli takımlarda sporcu ve yönetici olarak görev almak büyük bir onur ve gurur vesilesidir" dedi.

Milli Takım'ın hedefi ise kota alarak 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılmak. - SAMSUN

Artistik Buz Pateni Büyükler Milli Takımı Samsun kampını tamamladı

Artistik Buz Pateni Büyükler Milli Takımı Samsun kampını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Artistik Buz Pateni Büyükler Milli Takımı Samsun kampını tamamladı - Haberler Spor
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