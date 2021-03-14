Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da düzenlenecek
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Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da düzenlenecek

14.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:42
Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Nisan tarihlerinde Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kupaya artistik veya senkronize branşı sporcuları katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önlemlerin alınacağı yarışmanın teknik toplantısı, 2 Nisan Cuma günü "Zoom" uygulaması üzerinden yapılacak.

Şampiyona senior, junior, advanced novice, intermediate novice, basic novice, Ümitler A,B,C-1,C-2, D-1,D-2 kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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