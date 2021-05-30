Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, İzmir'de yapıldı
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Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, İzmir'de yapıldı

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, İzmir'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, İzmir'de düzenlendi.

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, İzmir'de düzenlendi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen kupada, artistik ve senkronize branşı lisansına sahip sporcular, basic, intermediate, advance novice, junior ve senior kategorilerinde yarıştı.

Dereceye giren sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Şube Müdürü Hüseyin Özgül, Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Barış Şeref ve Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Organizasyon Sorumlusu Özge Dere tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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