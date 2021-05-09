Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası İzmir'de yapılacak
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Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası İzmir'de yapılacak

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, 28-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, 28-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada artistik veya senkronize branşı lisansına sahip sporcular, basic novice, intermediate novice, advance novice, junior ve senior kategorilerinde yarışacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakalara başvurular, 20 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'a kadar federasyonun web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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