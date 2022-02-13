Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da sona erdi - Haberler
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Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da sona erdi

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da sona erdi

Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da yapıldı.

KOCAELİ (AA) - Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da yapıldı.

Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ikinci gününde, genç ve büyükler kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi.

Organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 14 kulüp ve 59 sporcu katıldı.

Genç ve büyükler kategorisinde madalya kazanan sporcular şunlar:

Genç kızlar:

1. Fatma Yade Karlıklı

2. Meriç Şahinolanlar

3. Sena Lidya Bayraktaroğlu

Genç erkekler:

1. Efe Ergin Dinçer

2. Ali Efe Güneş

3. Alp Töre Ovalıoğlu

Büyük kadınlar:

1. Sinem Pekder

2. Özlem Dizmen

3. Sıla Sağdıç

AA / Fatih Çakmak - Spor

Kocaeli, Ümitköy, Ankara, İzmir, Spor, Haberler

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