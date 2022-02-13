Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da sona erdi
AA, Fatih Çakmak - Spor
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Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da yapıldı.
KOCAELİ (AA) - Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ankara'da yapıldı.
Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ikinci gününde, genç ve büyükler kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi.
Organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 14 kulüp ve 59 sporcu katıldı.
Genç ve büyükler kategorisinde madalya kazanan sporcular şunlar:
Genç kızlar:
1. Fatma Yade Karlıklı
2. Meriç Şahinolanlar
3. Sena Lidya Bayraktaroğlu
Genç erkekler:
1. Efe Ergin Dinçer
2. Ali Efe Güneş
3. Alp Töre Ovalıoğlu
Büyük kadınlar:
1. Sinem Pekder
2. Özlem Dizmen
3. Sıla Sağdıç
AA / Fatih Çakmak - Spor