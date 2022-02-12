Artistik Buz Pateni Başkent Kupası Ankara'da başladı
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da başladı.
ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Büyükler Başkent Kupası Ankara'da başladı.
Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki kupaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 14 kulüpten toplam 59 sporcu katılıyor.
Organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar, minik yıldızlar, minikler kategorilerinde yarışlar yapılacak.
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası da aynı salonda saat 17.30'da başlayacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor