Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yarışacak

Estonya'da düzenlenen Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye adına Sinem Pekder ile Burak Demirboğa yarışacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallin'de gerçekleştirilecek şampiyonada büyük erkekler kategorisinde 26 ülkeden 36 sporcu, büyük kadınlar kategorisinde ise 32 ülkeden 38 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'yi büyük erkekler kategorisinde temsil edecek Burak Demirboğa, 12 Ocak'ta kısa program performansını sergileyecek. Burak, ilk 24 sporcu arasına girdiği takdirde 14 Ocak'ta da uzun program performansını sunacak.

Büyük kadınlar kategorisinde yarışacak Sinem Pekder ise 13 Ocak'ta kısa program performansını sergileyecek. Sinem ilk 24 sporcu arasına girdiği takdirde 15 Ocak'ta da uzun program performansıyla yarışacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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